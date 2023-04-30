البورصة تفتتح تداولات الاسبوع على انخفاض بنسبة 0.24 %

2023/04/30 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أغلقت البورصة العراقية، اليوم الاحد، منخفضة بنسبة 0.24٪ بعد تراجع 60٪ من اسهم الشركات المتداولة، نتيجة عدة عوامل منها عدم استقرار الاقتصاد العراقي وإقرار موازنة العام 2023 حتى الآن، بالرغم من مرور 4 اشهر.

ارتفعت اسهم مصرف بغداد فقط، بنسبة 2.88٪ اذ اغلق عند 2.5 دينارا، بينما انخفضت اسهم 18 شركة من اصل 30 شركة متداولة.

وتداولت البورصة، 258.2 مليون سهم بقيمة 514.3 مليون دينار، وكانت شركة المنصور الدوائية هي الأكثر تداولا بعدد اسهم تجاوز 107 مليون سهم، وبعدها بغداد للمشروبات الغازية بـ30.8 مليون سهم.

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