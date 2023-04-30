التربية تكشف عن وجود أكثر من 550 مدرسة قيد الإنجاز

2023/04/30 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، الأحد، نجاح الوزارة في تفعيل المشاريع المتلكئة، فيما أشار الى ان هناك أكثر من 550 مدرسة في مرحلة الإنجاز.

وقال الجبوري في بيان على هامش افتتاج عددا من المدارس في جانب الرصافة إن "الوزارة في نجحت تفعيل المشاريع المتلكئة وإعادتها للحياة بعد توقف دام لسنوات طِوال".

وأضاف، "أدخلت قيد الإنجاز بعدد تجاوز حاجز الـ550 مدرسة بعد عِدة إجراءات كانت أولها سحب اليد من الشركات المنفذة غير المؤهلة وتسليمها لأخرى اكثر رصانة ومتابعات ميدانية مكثفة".

واثنى الجبوري "على جهود المهندسين المقيمين والمشرفين القائمين على مشروع الوزارة رقم واحد وإستكمالهم العشرات من الأبنية المدرسية المتلكئة بدقة ورصانة على وفق الضوابط والهندسة العمرانية الحديثة التي تضمن صفوفاً دراسية مريحة للطلبة"".

وبين انها "ستساهم بشكل كبير في تخفيف الاكتظاظ الحاصل داخل الصفوف وفك ازوداج الدوام في مدارس بغداد والمحافظات ليكون عامنا زاخراً بالمشاريع التربوية الجديدة التي تضمن عملية تعليمية تحمل معايير الجودة المعتمدة".

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