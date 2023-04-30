2023/04/30 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، ضرورة توفر فرص عمل لخريجي كليات الزراعة والبيطرة ضمن مبادرة الرؤية الشاملة لتطوير القطاع الزراعي.

وذكرت مكتب السوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً لمناقشة مبادرة (الرؤية الشاملة لتطوير القطاع الزراعي) التي تهدف إلى وضع تنمية ورؤية شاملة للقطّاع الزراعي في العراق، بحضور اللجنة العليا للتنمية الزراعية في العراق، التي تضم هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وممثلي وزارات الزراعة والموارد المائية، والتخطيط، والمالية، والبنك المركزي، ونقابة المهندسين الزراعيين، ونقابة الأطباء البيطريين، والجمعيات الفلاحية".

وثمَّن السوداني خلال الاجتماع، "الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لصياغة المبادرة"، مؤكداً "أهمية أن تأخذ المبادرة بالإصلاحات التي تطمح لها الحكومة في قطاع الزراعة، والتي تتمثل بالإصلاحات الهيكلية الستراتيجية، وإصلاحات آنية تأخذ بنظر الاعتبار التحديات الراهنة، مثل أزمة المياه والبطالة، وتحدي الأمن الغذائي العالمي".

وأكد ضرورة أن "تعمل المبادرة على إيجاد فرص عمل لخريجي الكليات الزراعية والبيطرية وباقي الاختصاصات، وأن تكون المبادرة قابلة للتطبيق ولا تتقاطع مع خطط الوزارات، وتغطي جميع القطاعات الزراعية، بما فيها الثروة الحيوانية".

وأشار البيان الى أن "المبادرة الجديدة تمثل انعكاساً للتوجه الإصلاحي للحكومة، حيث ستعمل على إعادة هيكلية الدعم للقطاع الزراعي، من خلال دعم المدخلات بمستلزمات ولقاحات ومبيدات وأسمدة، أو دعم المخرجات المتمثلة بتحديد الأسعار النهائية لاستلام المحاصيل كالحنطة والشعير وغيرها".

ولفت الى أن "المبادرة، التي تركز على تنمية القطاع الزراعي، ستعيد النظر بموضوع إدارة الأراضي الزراعية، كما سينبثق عنها تأسيس صندوق للتنمية الزراعية في العراق، لضرورة وجود صندوق تخصصي مستدام يضمن استمرار التمويل والدعم للمشاريع الزراعية، عبر آلية محددة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: يجب أن تعمل مبادرة تطوير القطاع الزراعي على إيجاد فرص للخريجين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: يجب أن تعمل مبادرة تطوير القطاع الزراعي على إيجاد فرص للخريجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).