سوق العراق للأوراق المالية تعطل نشاطها غداً الإثنين

2023/04/30 | 16:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيوز/ اعلنت سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن إيقاف نشاطها لمدة ليوم غد الاثنين لكونه عطلة رسمية.وذكرت السوق في بيان له ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة يوم واحد لمناسبة عيد العمال العالمي فإنه لن ينظم جلسات التداول ليوم غد الاثنين المصادف 1 أيار2023”.وأضاف انه “ستكون أول جلسة تداول بعد العطلة واعتبارا من يوم الثلاثاء 2 أيار 2023 وحسب توقيتاتها الرسمية”.

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