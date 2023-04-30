السوداني يأمر بافتتاح شارع بوابة الحارثية امام المواطنين على مدار ٢٤ ساعة

2023/04/30 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أمر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بافتتاح شارع بوابة الحارثية أمام المواطنين على مدار ٢٤ ساعة من أجل تحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور.

وقالت مديرية المرور العامة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان :"افتتاح شارع بوابة الحارثية يأتي استكمالاً للإجراءات التي وجه بها رئيس الوزراء من أجل معالجة الاختناقات المرورية ومن ضمنها رفع السيطرات وفتح الشوارع المغلقة والمباشرة بأعمال انشاء المجسرات التي سيكون لها دور رئيس في تحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور".

يشار الى ان العاصمة بغداد تعاني من أزمة زحام خانقة منذ أعوام، تتسبب في معظم الأحيان في صعوبة وصول المواطنين إلى أعمالهم بيسر وسهولة، ويتطلب الوصول إلى أقرب مكان للعمل في بعض الأوقات إلى ما لا يقل عن ساعتين من الزمن.

وفي مسعى لتقليل حدة الأزمة، قررت الحكومة إعادة فتح طرق وأنفاق في المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

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