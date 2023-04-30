وزير التربية: أكثر من 550 مدرسة قيد الإنجاز

2023/04/30 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد، أن أكثر من 550 مدرسة دخلت قيد الانجاز في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، أكد نجاح الوزارة في تفعيل المشاريع المتلكئة وإعادتها للحياة بعد توقف دام لسنوات طِوال".

وبين أنه "دخلت قيد الانجاز بعدد تجاوز حاجز الـ 550 مدرسة بعد عِدة إجراءات كانت أولها سحب اليد من الشركات المنفذة غير المؤهلة وتسليمها لأخرى اكثر رصانة ومتابعات ميدانية مكثفة، وذلك خلال إفتتاح معاليه عدداً من المدارس في جانب الرصافة برفقة عضو مجلس النواب العراقي الاستاذ محمد فاضل الدليمي".وأثنى الجبوري بحسب البيان على "جهود المهندسين المقيمين والمشرفين القائمين على مشروع الوزارة رقم واحد وإستكمالهم العشرات من الأبنية المدرسية المتلكئة بدقة ورصانة على وفق الضوابط والهندسة العمرانية الحديثة التي تضمن صفوفاً دراسية مريحة للطلبة".

وتابع أن "المدارس ستساهم بشكل كبير في تخفيف الاكتظاظ الحاصل داخل الصفوف وفك ازوداج الدوام في مدارس بغداد والمحافظات ليكون عامنا زاخراً بالمشاريع التربوية الجديدة التي تضمن عملية تعليمية تحمل معايير الجودة المعتمدة بحق".

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