2023/04/30 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الأحد ، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل/ المركز الخبري الوطني/ إن” بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إرتفاع أسعار الدولار في بغداد مع إغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

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