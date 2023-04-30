2023/04/30 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بافتتاح شارع بوابة الحارثية أمام الموطنين 24 ساعة. وقالت مديرية مرور الكرخ في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “رئيس الوزراء محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يأمر بأفتتاح شارع بوابة الحارثية امام المواطنين المركز الخبري الوطني.

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