2023/04/30 | 16:28 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حفل افتتاح ولقاءات مع أبطال مسلسل Jane حيثُ تسعى ناشطة بيئية تبلغ من العمر تسع سنوات لإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض
فقرة جديدة تنطلق هذا الأسبوع عن أفلامٍ لن ينساها تاريخ السينما..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاءات خاصة مع المخرج غاي ريتشي وأبطال فيلمه The Covenant) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فقرة جديدة تنطلق هذا الأسبوع عن أفلامٍ لن ينساها تاريخ السينما..
هذه المرة مع The Godfather
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاءات خاصة مع المخرج غاي ريتشي وأبطال فيلمه The Covenant) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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