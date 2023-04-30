2023/04/30 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفل افتتاح ولقاءات مع أبطال مسلسل Jane حيثُ تسعى ناشطة بيئية تبلغ من العمر تسع سنوات لإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض

فقرة جديدة تنطلق هذا الأسبوع عن أفلامٍ لن ينساها تاريخ السينما..



هذه المرة مع The Godfather

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاءات خاصة مع المخرج غاي ريتشي وأبطال فيلمه The Covenant) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاءات خاصة مع المخرج غاي ريتشي وأبطال فيلمه The Covenant) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).