السوداني يوجه بتمديد ساعات استخدام طرق المنطقة الخضراء للمواطنين

2023/04/30 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الاحد، بتمديد ساعات استخدام المواطنين لطرق المنطقة الخضراء في بغداد بهدف تسهيل الحركة للمواطن فيها.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان “ تسعى الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الى تبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل، من بينها تخفيف العبء عن المواطنين وجعل انسيابية في حركة الشارع وانسيابية المرور “.

واضاف البيان “وجه القائد العام للقوات المسلحة بأن يسمح للمواطنين الكرام باستخدام طرق المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وفق رؤية سيادته الى القوات الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة وتمديد ساعات الاستخدام بهدف تسهيل الحركة للمواطن فيها وبين المناطق الاخرى في العاصمة بغداد”.

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