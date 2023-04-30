ترجيحات نيابية بتمرير الموازنة الشهر المقبل بعد ازالة ثلاثة عوائق

2023/04/30 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجحت رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، تمرير قانون الموازنة منتصف الشهر المقبل، مبينة ان الخلافات تتمحور حول النفقات التشغيلية والاستثمارية وحجم العجز.

وقالت عبد الواحد في حوار متلفز اننا ” نسعى لتخفيض العجز المرتفع في الميزانية لتجنب موضوع الاستدانة من المصارف العالمية”، مؤكدة ان “تسديد قروض المصارف أمر صعب لان البلد يعتمد على بيع النفط فقط”.

وأضافت ان ” هناك خلافات داخل البرلمان بسبب الموازنة الاستثمارية والتشغيلية”.

وأشار الى ان ” هناك احتمال كبير أن شهر آيار المقبل سنشهد فيه التصويت على الموازنة كون اغلب القوى السياسية راغبة في الإسراع بتمريرها”.

وارسلت الحكومة في وقت سابق مسودة القانون فيما شرع البرلمان بقراءة الموازنة وبانتظار التصويت النهائي بعد اجراء التعديلات.

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