السوداني يوجه بالسماح للمواطنين استخدام طرق المنطقة الخضراء

2023/04/30 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، بالسماح للمواطنين باستخدام طرق المنطقة الخضراء ضمن العاصمة بغداد.

وقال بيان لخلية الاعلام الامني، تلقته (بغداد اليوم)، انه "لغرض تبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل وتخفيف العبء عن المواطنين وجعل انسيابية في حركة الشارع وانسيابية المرور، وجه القائد العام للقوات المسلحة بالسماح للمواطنين باستخدام طرق المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد".

واضاف البيان، ان "الاجراء جاء وفق رؤية الحكومة للقوات الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة"، لافتاً الى انه "تم تمديد ساعات الاستخدام بهدف تسهيل الحركة للمواطن فيها".

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