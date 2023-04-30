التجارة: استمرار توزيع السلة الغذائية بمفردات ذات مناشئ عالمية

2023/04/30 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تستمر الاعمال بشكل متسارع في مخازن وزارة التجارة، لتجهيز الوجبة الرابعة من السلة الغذائية.

وكشفت عدد من مخازن الوزارة عن استمرار الاعمال حتى بعد نهاية الدوام وخلال المساء وايام العطل لتجهيز السلة الغذائية للوجبة الرابعة.

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