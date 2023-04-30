2023/04/30 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد، بصرف (100) ألف دينار إلى موظفي الخدمات بالوزارة.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أنه “في بادرة إنسانية، مغلفة بالعرفان والامتنان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبوري يوجه بصرف 100 ألف دينار إلى موظفي الخدمات المركز الخبري الوطني.

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