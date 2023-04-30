انطلاق مهرجان الربيع فى الموصل بعد انقطاع 20 عاما

2023/04/30 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات مهرجان الربيع في مدينة

الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق،

الأحد، بعد انقطاع دام 20 عاما، بحضور

حكومى وشعبى واسع.

أكدت قناة "الإخبارية" العراقية أن

فعاليات المهرجان حضرها رئيس الجمهورية

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