2023/04/30 | 17:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الاحد، توجيهات بتمديد اوقات استخدام طرق المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بأن يسمح للمواطنين الكرام باستخدام طرق المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد".

وأضافت، أن "ذلك سيكون "وفق رؤية القوات الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة وتمديد ساعات الاستخدام بهدف تسهيل الحركة للمواطن فيها".

وأوضحت أن "الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الى تبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل، من بينها تخفيف العبء عن المواطنين وجعل انسيابية في حركة الشارع وانسيابية المرور".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بتمديد اوقات استخدام طرق المنطقة الخضراء وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بتمديد اوقات استخدام طرق المنطقة الخضراء وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).