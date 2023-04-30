بينها نشر مفارز راجلة.. توجهيات جديدة من المرور بشأن الاختناقات المرورية

2023/04/30 | 17:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، صدور توجيهات جديدة لفك الاختناقات المرورية في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن "مدير المرور العام الفريق محمد التميمي وجه بسرعة انتقال الدوريات إلى المناطق التي تشهد زخم مروري واماكن وقوع الحوادث المرورية

ووجه التميم بـ "أن تكون مناطق الزخم المروري بأشراف أمراء القواطع شخصياً وكذلك توزيع و نشر الدوريات والمفارز الراجلة بما يتلائم مع طبيعة مناطق الكثافة المرورية".

كما وجه "جميع المفارز بالتعامل الحسن مع المواطنين وبطريقة أخلاقية وإبداء المساعدة للحالات الإنسانية"، مؤكدا على "سرعة انتقال الدوريات إلى أماكن وقوع الحوادث المرورية ومناطق الزخم المروري و الاستجابة الفورية للأتصالات التي ترد عبر الخط الساخن( ٤٥٥) لمديرية المرور العامة ونقل المناشدات التي ترد اولاً بأول ليتسنى له اتخاذ الإجراءات اللازمة".

كما وجه مدير المرور العام بـ "تطبيق القانون على الجميع ورصد كافة المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ و التعامل الحسن مع المخالفين ونصحهم وإرشادهم للألتزام بقانون المرور والتعليمات الصادرة من قبل مديرية المرور العامة والأبتعاد عن المخالفات المرورية تجنباً للمسائلة القانونية وحفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق".





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