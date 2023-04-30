رئيس لجنة الاستثمار النيابية: أكثر مشاريع السكن المتلكئة يقف خلفها مستثمرون أكراد

2023/04/30 | 17:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

رئيس لجنة الاستثمار النيابية: أكثر مشاريع السكن المتلكئة في بغداد يقف خلفها مستثمرون أكراداتهم رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسن قاسم الخفاجي، الاحد، احد الوزراء الكرد بتأخير تنفيذ المشارع السكنية في بغداد.

وقال الخفاجي خلال لقاءه ساكني مجمع الزهور السكني شرق بغداد إن "أحد الوزراء الكردي يتسبب بتأخير تنفيذ المشاريع السكنية في بغداد ويمنع احالتها الى الشركات الرصينة ويريد استثمارها من قبل الشركات الكردية فقط".

وأضاف، أن "غالبية المشاريع التي تعاني من التعثر في بغداد يقف خلفها مستثمرين أكراد مثل مجمع اليمامة السكني ومجمع المحبة السكني الأول والثاني".

واشار الى "تشكيل لجنة تحقيقة بحق الشركة المنفذة لمشروع مجمع الزهور السكني لتثبيت اسباب التقصير وحالة المقصرين الى القضاء وتغيير الشركة المنفذة".

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