"فيديوهات خادشة للحياء".. السجن لصاحبة قناة "يوميات أنوش" في مصر

2023/04/30 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة مصرية، حبس صاحبة قناة على يوتيوب، مثيرة للجدل، ثلاث سنوات ووضعها تحت المراقبة لثلاث سنوات أخرى، وتغريمها مئة ألف جنيه (3225 دولارا) بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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