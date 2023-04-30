2023/04/30 | 17:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قالت الخارجية الأردنية إن وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية...

ظهرت المقالة اجتماع خماسي في عمان للتشاور بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية أولاً على المسلة.

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