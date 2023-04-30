العراق واليابان أساليب التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

2023/04/30 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ بحث رئيسُ جهازِ مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، مع مدير مكافحة الإرهاب الياباني تاتاشوزاكي ماساو، أساليب التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي استقبل اليوم الأحد – تاتاشوزاكي ماساو مدير مكافحة الإرهاب الياباني والوفد المرافق […]

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