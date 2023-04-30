لماذا هدد طباخ بوتين بالانسحاب من مدينة باخموت الأوكرانية؟

2023/04/30 | 17:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد يفغيني بريغوجين، رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، بسحب مرتزقته من مدينة باخموت الأوكرانية الشرقية المحاصرة، إذا لم تتلق قواته المزيد من الذخائر لمواصلة القتال.

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