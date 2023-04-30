2023/04/30 | 17:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أفادت وكالة إرنا الايرانية، بأن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي سيزور...

ظهرت المقالة الرئيس الايراني يزور سوريا الأربعاء لأول مرة منذ 2011 أولاً على المسلة.

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