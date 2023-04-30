"شنو هالفوضى؟!".. رئيس الوزراء العراقي يوبخ مدير مطار بغداد بسبب سوء الخدمات

2023/04/30 | 18:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توبيخا لمدير مطار بغداد الدولي حسين قاسم خفي أمام وسائل الإعلام أثناء جولة في المطار أمس السبت، واطلاعه على سوء الخدمات وما يعانيه المسافرون.

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