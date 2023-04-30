شرطان لاستئناف تصدير نفط العراق عبر تركيا بعد استمرار توقفه لأكثر من شهر

2023/04/30 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حدد الخبير الاقتصادي والنفطي نبيل المرسومي، اليوم الاحد، شرطين اساسيين لاستئناف تصدير نفط اقليم كردستان عبر الانابيب الى ميناء جيهان التركي، بعد توقفها لمدة تجاوزت الشهر وتسجيل خسائر بأكثر من مليار دولار.

وذكر المرسومي في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك شرطين لاستئناف ضخ النفط عبر الخط التركي، الاول ان يتحمل الاقليم الغرامة التي فرضتها المحكمة الدولية على تركيا البالغة 1.471 مليار دولار".

واضاف اما الشرط الثاني، فهو ان "تستمر تركيا بشراء النفط العراقي بأسعار مخفضة كما جاء بالاتفاق بين الاقليم وتركيا الذي يمتد الى ٥٠ عاما".

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