إعلان تسهيلات قروض صندوق الإسكان

2023/04/30 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأحد، إجراءاته لتسهيل وتبسيط منح القروض للمواطنين.

وقال مدير عام الصندوق ضياء موجد، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "دائرة البنك المركزي المتمثلة بالمحافظ والمديرين العامين والعاملين الموجودين قدموا الدعم لصندوق الإسكان من خلال مبادرة البنك المركزي منذ بداية انطلاقه من عام 2016 وحتى الآن".

وأضاف، أن "البنك المركزي أرسل كتابا مؤخراً يتضمن طلباً من إدارة صندوق الإسكان والمصرف العقاري بتعزيز رؤوس أموالهما لغرض منح قروض جديدة، وهذا يدل على أن المبادرة في الوقت الحاضر تعتمد فقط على المبالغ التي تم منحها مسبقاً".

وأوضح موجد، أن "صندوق الإسكان وبناء على التوجيهـات التي صدرت من الوزير بنكين ريكاني قام بتبسيط الإجراءات للمواطنين منذ بداية التقدم للقرض وحتى الانتهاء بتسليم الصك وهذا ما لاحظه المواطن من خلال مراجعته للصندوق وإكمال إجراءات منح القروض".

ولفت إلى، أن" هناك بعض الإجراءات التي تم تبسيطها من خلال الكفلاء وسيتم تبسيط إجراءات أخرى خلال الأيام المقبلة في حال إكمال المصادقة على تعديل قانون الإسكان".

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