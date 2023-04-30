2023/04/30 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير العدل، خالد شواني، الأحد، مع السفير اليمني ببغداد، الخضر أحمد علي مرمش، والوفد المرافق له القضايا الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما فيما يخص تفعيل الملفات العـــدلية والقانونية ‏وتبادل المحكومين بين البلدين .

وأكد شواني خلال اللقاء بحسب بيان للوزارة، ان :الوزارة مستعدة لتقديم الدعم والتعاون والتنسيق المشترك بين ‏وزارتي ‏العدل العراقية واليمنية فيما يخص تبادل الخبرات من اجل رفع وتيرة العمل للنهوض ‏بمستوى الاداء ‏الوظيفي".

من جانبه أشاد السفير اليمني بدور وزارة العدل في التطوير والنهوض بالاداء المؤسساتي للدوائر العدلية، مؤكدا أستعداد ‏بلاده للتعاون والتنسيق في المجالات القانونية والعدلية لما لها ‏اهمية في خدمة الشعبيين الصديقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق واليمن يبحثان تبادل المحكومين بينهما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق واليمن يبحثان تبادل المحكومين بينهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).