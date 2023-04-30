2023/04/30 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يبدو سايمن أبني هاستينغ (48 عاما) وهو ابن مزارع أسترالي، مدعوا غير متوقع إلى حفل تتويج تشارلز الثالث، لكنه سيكون الوحيد بين الحضور في كنيسة ويستمينستر الذي يملك حججا لينازع الملك على لقبه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ابن غير شرعي".. وثيقة: مدعو لتتويج تشارلز الثالث هو صاحب الحق بالعرش) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ابن غير شرعي".. وثيقة: مدعو لتتويج تشارلز الثالث هو صاحب الحق بالعرش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).