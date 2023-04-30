2023/04/30 | 18:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z5F-H8tAAsU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القائد العام يوجه بتمديد ساعات استخدام طرق المنطقة الخضراء وتبسيط الإجراءات أمام حركة المرور) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القائد العام يوجه بتمديد ساعات استخدام طرق المنطقة الخضراء وتبسيط الإجراءات أمام حركة المرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).