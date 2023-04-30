هيئة الاستثمار: قرارات ولجان حكومية للحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

2023/04/30 | 18:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الأحد، إصدار قرارات عديدة بشأن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة بهذا الصدد.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة مثنى الغانمي، للوكالة الرسمية إن “الهيئة لم تمنح أي أرض تابعة للدولة خلافا للضوابط، إذ لابد من استحصال موافقة الجهة القطاعية لغرض إعلانها فرصة استثمارية والتقديم عليها من قبل الشركات الرصينة والمتخصصة، إضافة إلى استحصال موافقات الجهات الأخرى لغرض استكمال منح الإجازة وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل”.

واوضح، أن “قانون الاستثمار، لم يتضمن تحديد اسعار البيع وانما المسألة عبارة عن منافسة بين المستثمرين، إلا إن القانون يمنع المضاربة بالأسعار بعد اختيار الشركة الاستثمارية”، لافتا إلى أن “الطلب على استملاك الوحدات السكنية أكثر من العرض المتوفر، ادى الى ارتفاع اسعار الوحدات”.

وأشار، إلى أن “الهيئة الوطنية للاستثمار اتخذت قرارات عديدة بشأن ارتفاع الأسعار منها الزام المستثمر ببيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي، فضلا عن الزامه بالاسعار المحددة بدراستي الجدوى الاقتصادية والفنية وعدم المضاربة بالاسعار وفقاً لقانون الاستثمار”.

واردف، ان “كتب عديدة صدرت من قبل الحكومة الاتحادية والهيئة الوطنية للاستثمار، وتم تشكيل لجنة لغرض متابعة اسعار الوحدات السكنية ومقارنتها بدراسات الجدوى للمشروع”.

واضاف، ان “الهيئة الوطنية للاستثمار نفذت مشاريع عديدة في القطاع السكني، والعمل جار على تخصيص اراضي جديدة لتنفيذ مشاريع حيوية في بغداد والمحافظات”، مبينا أن “المشاريع السكنية من اولويات الحكومة والهيئة الوطنية للاستثمار، كونها تعتبر مشاريع حيوية من حيث تشغيل الايدي العاملة وتطوير الاراضي وتوفير الخدمات”.

ونوه، ان “العمل جار ايضا على انشاء مدن حديثة ومتطورة خارج مراكز المدن، اذ ان فريقاً شكل برئاسة وزير الاعمار والاسكان لغرض دراسة انشاء تلك المدن في بغداد والمحافظات، وبغية استقطاب شركات استثمارية متخصصة في إنشاء البنى التحتية والانشاءات لما لهذه المشاريع من جدوى وقيمة اقتصادية وتكون باسعار تنافسية مدعومة من قبل الحكومة”.

وبشأن المجمعات السكنية في بغداد، ذكر الغانمي، ان “عدد المجمعات السكنية في بغداد بلغت 46 مجمعاً وعلى النحو الاتي:

١.



مجمع بوابة العراق / المنصور

٢.



مجمع زهراء السيدية السكني / السيدية قرب شارع الخيزران

٣.



مجمع الرفاه السكني / البلديات مضمار العابد

٤.



مجمع الفاتح السكنية / بسماية

٥.



مجمع ريزيدنسز / المنطقة الخضراء

٦.



مجمع ابراج النخلة / المنصور

٧.



مجمع ابراج المنصور ستي / المنصور

٨.



مجمع دار السلام / شارع مطار المثنى

٩.



مجمع مدينة اليمامة السكني / حي العدل

١٠.



مجمع الأيادي السكني / قرب نفق الشرطة

١١.



مجمع ابراج العطيفية / العطيفية

١٢.



مجمع جواهر دجلة / محيط الكاظمية

١٣.



مجمع جوهرة المحيط / محيط الكاظمية

١٤.



مجمع اليرموك السكني / اليرموك خلف نادي اليرموك

١٥.



مجمع رويال ستي / البيجية

١٦.



مجمع الشعب السكني / الشعب

١٧.



مجمع ابراج النسيم ستي / حي الحسين

١٨.



مجمع بن فرناس السكني / التاجيات

١٩.



مجمع بروج بغداد السكني / شارع مطار بغداد الدولي

٢٠.



مجمع بدور بغداد السكني / ابي غريب

٢١.



مجمع سومو السكني / شارع فلسطين

٢٢.



مجمع مدينة الكاظمية السكنية / الكاظمية

٢٣.



مجمع شناشيل بغداد السكني / الدورة

٢٤.



مجمع ابراج العبسلي السكني / محيط الكاظمية

٢٥.



مدينة بسماية السكني / بسماية

٢٦.



مجمع بغداد مارينا السكني / العرصات

٢٧.



مجمع حوراء السكني / الدورة الزنبرانية

٢٨.



مجمع نجمة بغداد السكني / ابي غريب

٢٩.



مجمع الود السكني / ابي غريب

٣٠.



مجمع الخلود السكني / حي العدل

٣١.



مجمع ابي الفضل السكني / الحسينية

٣٢.



مجمع الريحانة السكني / حي الوحدة

٣٣.



مجمع الربيع السكني / الزعفرانية

٣٤.



مجمع الزهراء السكني / الزعفرانية

٣٥.



مجمع الزهور السكني / سريع محمد القاسم قرب بغداد جديدة

٣٦.



مجمع الهادي السكني / سريع محمد القاسم قرب جامع النداء

٣٧.



مجمع الوافي السكني / التاجيات

٣٨.



مجمع المحبة السكني / السيدية

٣٩.



مجمع الرسالة السكني / حي الرسالة

٤٠.



مجمع جزيرة آران السكني / البياع

٤١.



مجمع الروان السكني / حي الحسين

٤٢.



مجمع ابراج حيفا / شارع حيفا

٤٣.



مجمع ابراج ميلينيوم / العامرية

٤٤.



مجمع الزيتون السكني / ابي غريب

٤٥.



مجمع البعد الرابع السكني بالقرب من مطار بغداد

٤٦.



مجمع دايكو السكني بالقرب من مطار بغداد

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