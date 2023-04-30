مانشيستر يونايتد يرفع رصيده بعد تغلبه على استون فيلا بالبريمرليغ

2023/04/30 | 18:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استعاد مانشستر يونايتد، نغمة الانتصارات بالتغلب على ضيفه أستون فيلا (1-0) على ملعب أولد ترافورد، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة رقم 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.سجل هدف مانشستر […]

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