2023/04/30 | 18:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الاحد، مع وزير الداخلية عبد الامير الشمري أربعة ملفات امنية في المحافظة.وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تضع 4 ملفات أمنية أمام وزير الداخلية المركز الخبري الوطني.

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