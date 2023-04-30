المرور تصدر توجيهات جديدة بشأن الاختناقات المرورية

2023/04/30 | 18:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المناطق التي تشهد زخما مروريا واماكن وقوع الحوادث المرورية.

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