اللجنة المشرفة على ” حصاد ديالى” تصدر 6 قرارات فورية

2023/04/30 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت اللجنة المركزية المشرفة على موسم الحصاد في ديالى، الاحد، اصدار 6 قرارات فورية.

وقال مدير اعلام دائرة زراعة ديالى محمد المندلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “اللجنة المركزية المشرفة على موسم الحصاد في ديالى عقدت اجتماعا موسعا بحضور ممثلي الدوائر ذات العلاقة ومنها الزراعة من اجل وضع اليات محددة لخلق مرونة في تسويق محصول الحنطة من مختلف مناطق المحافظة”.

واضاف، ان “الاجتماع كان مثمرا وخرج بـ6 قرارت فورية ابرزها مفاتحة قيادة عمليات ديالى بمنع دخول او خروج اي شحنة من محصول الحنطة خلال موسم التسويق مع تحديد المنافذ التسويقية الرسمية وعدد الاليات التي يجري استلامها يوميا مع حصر حجم الاراضي المزروعة بالمحصول سواء ضمن الخطة الزراعية او خارجها”.

واشار الى ان “كل التقديرات تشير الى انتاج حبوب الحنطة قد يتجاوز حاجز الـ230 الف طن وهي كمية جيدا وتظهر حجم الجهود الكبير التي بذلها المزارعين من اجل ادامة خطط الاستزراع الموسمية”.

وعانت ديالى من انحسار خزين المياه في جميع سدودها المائية ما دفع الى تقليص خططها الزراعية في السنوات الاخيرة”.

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