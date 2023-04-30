رسمياً.. 22% من العراقيين يعانون الفقر و16% عاطلون

2023/04/30 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض نسبة الفقر في البلاد الى 22‎%‎ من عدد السكان، بينما سجلت البطالة 16%.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي :"توقعاتنا فيما يتعلق بالفقر ونحن نستعد لاطلاع المسح الاقتصادي الاجتماعي للاسرة قريباً، ان نسبة الفقر انخفضت وهذا مبني على مؤشرات لدينا".

وـكد أن "نسب القريبين من خط الفقر هي الاخرى بدأت تنخفض حيث كانت في عامي 2007 و2009 تشكل 7%، انخفضت في عام 2014 الى 6‎%، ثم انخفضت في عامي 2017 و2018 الى 5%".

ونوه الهنداوي الى، ان "التوقعات تشير لوجود تراجع بمعدلات الفقر شهده العراق خلال السنة الاخيرة".

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