2023/04/30 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأحد، اعتدال واستقرار الأجواء طيلة الأسبوع الحالي.

وقال الزيادي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الأجواء خلال الأسبوع الحالي، ستكون معتدلة ومستقرة، كما ان درجات الحرارة سيطرأ عليها انخفاضاً آخر خاصة في المدن الجنوبية اعتباراً من هذه الليلة بسبب هبوب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة".

وبين، ان "أجواء الأيام المقبلة ستتميز بالاعتدال نهاراً وليلاً".

وأضاف الزيادي "كما ان فرص الأمطار تبدو معدومة حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر آيار المقبل، عدا تشكل زخات مطر متفرقة يوم غد الاثنين شمالي البلاد فقط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس معتدل في العراق لنهاية الأسبوع وفرص الأمطار معدومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس معتدل في العراق لنهاية الأسبوع وفرص الأمطار معدومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).