مانشستر سيتي يبلغ

2023/04/30 | 19:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي من أرسنال بفوزه الصعب على مضيفه فولهام 2-1 ضمن منافسات المرحلة 34، الأحد، فيما اقترب نيوكاسل ومانشستر يونايتد من حسم مقعديهما لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزهما على ساوثمبتون 3-1 وأستون فيلا 1-صفر تباعاً.

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