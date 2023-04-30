إيران: تمكنا من توجيه ضربات مؤثرة داخل إسرائيل وخارجها

2023/04/30 | 19:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، أن “إيران تمكنت من توجيه ضربات مؤثرة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة وخارجها”.وقال إسماعيل خطيب، خلال اجتماع أمني، إن “العدو وظف كل قدراته في الحرب المركبة التي شنها ضد الشعب الإيراني خلال أعمال الشغب لكنه فشل”، مضيفا: “حققنا إنجازا مهما في العلاقات الإقليمية ستنعكس […]

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