2023/04/30 | 19:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث:يؤثر فساد عقود الإطعام في الجيش العراقي على صحة وقوة الجنود...

ظهرت المقالة متعهد الدفاع يستلم 26 مليار دينار شهرياً مقابل طعام غير صالح للاستهلاك أولاً على المسلة.

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