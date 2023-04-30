السناتور بيرني ساندرز يعلق على المخاوف من تقدم بايدن في السن بعد إعلانه الترشح للرئاسة

2023/04/30 | 19:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاهل السناتور بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت، الأحد، المخاوف بشأن تقدم عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إعلان الرئيس عن ترشحه مجددًا للبيت الأبيض، قائلاً: "العمر شيء واحد، وأعتقد أن التجربة شيء آخر".

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