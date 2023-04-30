غنابري وكومان يعيدان بايرن ميونيخ إلى الصدارة في بطولة ألمانيا

2023/04/30 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP سجل سيرج غنابري هدفه الأول في الدوري منذ شباط/فبراير برلين (أ ف ب) – بهدفي سيرج غنابري والفرنسي كينغسلي كومان في الشوط الثاني، استعاد بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم قبل أربع مراحل من النهاية، بفوزه على ضيفه هرتا برلين متذيل الترتيب 2-صفر في المرحلة الثلاثين من الـ”بوندسليغا”.ودافع هرتا […]

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