هالاند يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد لبطولة إنكلترا

2023/04/30 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP يحقق هالاند موسما خارقا مع مانشستر سيتي لندن (أ ف ب) – عادل المهاجم النروجي الشاب إرلينغ هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد ضمن بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم (برميرليغ) والبالغ 34 هدفاً، بعد افتتاحه التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في مرمى مضيفه فولهام الأحد في المرحلة 34.وترجم هالاند (22 عاماً) […]

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