بالأسماء.. المرشحون لعضوية مفوضية حقوق الانسان

2023/04/30 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، عن أسماء المرشحين لمفوضية حقوق الإنسان.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان المرشحين لعضوية المفوضية هم :"آلا الياسري عن (المستقلين- محسن المندلاوي)، وبشرى الزويني عن حزب الفضيلة الاسلامي، ورحاب العبودة عن ائتلاف دولة القانون (البشائر)".

وأشار الى "ترشيح أنس العزاوي عن (عزم والسيادة)، وفاضل الغراوي عن تيار الحكمة، وهناء أدورد عن حراك تشرين ونواب المستقلين، وعلياء ماطي عن عطاء وسند".

يشار الى انه وبعد انتهاء عمل مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان قبل أكثر من عام، صوت مجلس النواب، في 27 من شباط الماضي ، على تشكيل لجنة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وفي آب 2021 تمت إحالة أعضاء مفوضية حقوق الإنسان الى التقاعد من تاريخ انتهاء عمل أعضاء المفوضية.

وتضم مفوضية حقوق الإنسان 11 عضوا من مختلف مكونات وقوميات العراق، وتتولى مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد.

وتختص أيضا بمتابعة ملفات الهجرة والمهجرين والمغيبين، والمختطفين، وحقوق الأقليات، وضحايا العنف الأسري، والضحايا جراء الهجمات الإرهابية.

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