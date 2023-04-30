الصحة تعلن اخلاء 41 مريضا من الحالات المستعصية للعلاج في تركيا

2023/04/30 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، عن اخلاء 41 مريضا من الحالات المستعصية (التشوهات القلبية) للعلاج في تركيا.

وذكر بيان لها تلقته (بغداد اليوم) أنها "باشرت اليوم الاحد باخلاء 41 مريضاً الى تركيا للحالات المستعصية لإكمال مراحل علاجهم غالبيتهم من الأطفال الذين يعانون من امراض قلب وخاصة تشوهات القلب الولادية".

وقال مدير قسم الاستقدام والاخلاء الطبي في الوزارة احمد الطبطبائي ان " وزير الصحة وجه بإيلاء الحالات المستعصية وخاصة الأطفال منهم أهمية ورعاية خاصة ممن هم بحاجة الى تداخلات جراحية خارج البلاد".

وأضاف أن "الوزارة اخلت اليوم 41 مريضاً من بينهم 38 مريضا من الأطفال الذين يعانون من فتحات بالقلب وباقي تشوهات القلب الولادية لإكمال مراحل علاجهم في تركيا"، مبينا ان "الوزارة أكملت كافة التحضيرات مع الجانب التركي ولديها فريق مختص يتابع ميدانيا مع المرضى في تركيا مراحل علاجهم".

وأشار إلى ان "البرنامج الوزاري يشمل التوسعة المستقبلية لاخلاء الحالات الأخرى الى عدة دول متطورة وزيادة الاعداد إضافة الى وجود خطة وباشراف السيد الوزير لاستقدام الفرق الأجنبية الى العراق لإجراء العمليات المستعصية لتلك الحالات داخل البلاد".

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