2023/04/30 | 19:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل موظف في دائرة تربية الشطرة، إثر هجوم مسلح شمالي الناصرية.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ إن “مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فتحوا نيران أسلحتهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..



مجهولون يغتالون موظفاً في تربية الشطرة المركز الخبري الوطني.

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