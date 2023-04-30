الشبكي: حزب بارزاني يسعى لاثارة الفوضى في سنجار وسهل نينوى بهدف السيطرة

2023/04/30 | 19:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب السابق عن محافظة نينوى محمد الشبكي، ان الحزب الديمقراطي يسعى لاثارة الفوضى في سنجار وسهل نينوى من اجل ضمان بسط السيطرة على هذه المنطقتين.

وقال الشبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الحزب الديمقراطي يحاول اثارة الأوضاع وخلق توترات في منطقتي سنجار وسهل نينوى من اجل إعادة رسم العلاقة الأمنية والسياسية في هاتين المنطقتين”.

وأضاف ان “الحزب المذكور كان يسيطر على المرافق الأمنية والسياسية والإدارية حيث يدير مناطق سنجار وسهل نينوى عندما كان رؤساء الوحدات الإدارية تابعين لهذا الحزب”.

وبين ان “حزب بارزاني يسعى لاستثمار العلاقة الإيجابية مع رئيس الوزراء وبالتأكيد التسبب بأزمة سياسية من خلال الضغط على السوداني خصوصا انه يعتقد ان الكتل والاطار التنسيقي سيحاولون التملص من تطبيع الأوضاع في سنجار وسهل نينوى كما ورد في المنهاج الوزاري، لذلك يسعى الديمقراطي لاثارة الفوضى بهدف الضغط على الحكومة لتحقيق مراده”.

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