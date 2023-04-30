شبكات – أغنية لوقف الحرب بالسودان ووفاة مشجعة مغربية في تدافع

2023/04/30 | 19:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع برنامج "شبكات" (2023/4/30) مواضيع تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وهي: أغنية لوقف الحرب بالسودان، كليوباترا نتفليكس تغضب المصريين، اعتداء على مدرس بالعراق، وفاة مشجعة مغربية في تدافع..

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