مع استمرار الصراع المسلح في السودان، الحكومة تعلن عن إجلاء 375 كنديا

2023/04/30 | 19:59 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة كندا رسميا عن إجلاء 375 كنديا من السودان حتى يوم الجمعة مع استمرار الصراع المسلح في البلاد.يشمل عدد الكنديين الذين فروا من السودان أولئك الذين غادروا على متن طائرات الحلفاء.وأكدت وزيرة الدفاع أنيتا أناند أن رحلتين غادرتا السودان يوم الجمعة على متنهما ما يقرب من 221 شخصا، من بينهم 68 كنديا […]

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