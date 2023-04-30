تكرار إنجاز مارادونا يتأجل.. تسديدة قاتلة تفسد

2023/04/30 | 20:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدر نابولي فرصة حسم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 33 عاماً، بتعادله مع ضيفه ساليرنيتانا 1-1 في منافسات المرحلة الثانية والثلاثين، الأحد، رغم خسارة مطارده لاتسيو على أرض إنتر 1-3.

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