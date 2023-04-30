2023/04/30 | 20:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vVmAj4MF4EA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وان نيوز تكشف تفاصيل تهريب المتهم بسرقة القرن نور زهير | اخبار الثامنة 2023/4/30) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وان نيوز تكشف تفاصيل تهريب المتهم بسرقة القرن نور زهير | اخبار الثامنة 2023/4/30) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).